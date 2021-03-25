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Евросоюзу необходимо собственное производство COVID-вакцин, - Меркель

Новина українською → Германия, Четверг 25 марта 2021 12:11
Евросоюзу необходимо собственное производство COVID-вакцин, - Меркель Фото: канцлер ФРГ Ангела Меркель (bundesregierung.de)
Автор: Андрей Василюк

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости своего производства в Евросоюзе вакцин от коронавируса. По ее мнению, собственное производство может решить проблему дефицита препаратов в ЕС.

Об этом глава немецкого правительства заявила в Бундестаге, передает Spiegel.

"Канцлер отметила необходимость независимого производства вакцин от коронавируса в Европейском Союзе. Меркель четко заявила, что важно обеспечить производство именно на европейских землях", - пишет издание.

Глава правительства ФРГ отметила, что Великобритания производит вакцины для внутренних нужд, а США не экспортирует вакцин. Поэтому приходится полагаться на производство вакцин в ЕС в долгосрочной перспективе.

Меркель также призвала обеспечить необходимое количество вакцин "для мира". "Если это не удается сделать, мы всегда будем сталкиваться с новыми мутациями вируса", - подчеркнула она.

Ранее на фоне критики Меркель решила, что локдаун в Германии не будет сопровождаться долгими выходными на Пасху.

Напомним, в Германии продолжили жесткий карантин до 18 апреля. При этом планировалось, что с 1 по 5 апреля будут закрыты почти все магазины, а религиозные службы переведут в онлайн-режим. Но такое решение спровоцировало шквал критики со стороны бизнеса и общественности.

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