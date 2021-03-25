Евросоюзу необходимо собственное производство COVID-вакцин, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости своего производства в Евросоюзе вакцин от коронавируса. По ее мнению, собственное производство может решить проблему дефицита препаратов в ЕС.

Об этом глава немецкого правительства заявила в Бундестаге, передает Spiegel .

"Канцлер отметила необходимость независимого производства вакцин от коронавируса в Европейском Союзе. Меркель четко заявила, что важно обеспечить производство именно на европейских землях", - пишет издание.

Глава правительства ФРГ отметила, что Великобритания производит вакцины для внутренних нужд, а США не экспортирует вакцин. Поэтому приходится полагаться на производство вакцин в ЕС в долгосрочной перспективе.

Меркель также призвала обеспечить необходимое количество вакцин "для мира". "Если это не удается сделать, мы всегда будем сталкиваться с новыми мутациями вируса", - подчеркнула она.