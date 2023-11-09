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У Євросоюзі засудили російську атаку по цивільному судну в Одеській області

Архівне фото: речник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Петер Стано (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Напад РФ на іноземне цивільне судно в Одеській області є ще одним доказом посилення Кремлем глобальної кризи продовольчої безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Петера Стано.

"Цей напад на іноземне цивільне судно є ще однією ескалацією Росії", - йдеться в повідомленні.

Також він сказав, що це доказ того, що РФ тероризує цивільне військово-морське судноплавство. 

Стано сказав, що завдаючи ударів по українських портах і експортних об'єктах, Росія навмисно посилює глобальну кризу продовольчої безпеки.

Що цьому передувало

Учора Сили оборони півдня України повідомили, що російські окупанти завдали ракетного удару по судну, яке заходило в порт Одеської області. 

За даними військових, окупанти випустили в напрямку одного з портів Одеської області протирадіолокаційну ракету Х-31П.

"Ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, в момент його заходу в порт", - уточнюють у Силах оборони півдня.

Унаслідок удару три члени екіпажу - громадяни Філіппін - дістали поранення. Одного з них госпіталізували. Також загинув лоцман, а ще один працівник порту дістав поранення.

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