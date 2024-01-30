У Євросоюзі ще не дійшли згоди про 50 млрд євро для України, - Sky News

Неназваний високопосадовець розповів виданню, що переговори між країнами ЄС щодо допомоги Україні залишаються "важкими" перед спеціальним самітом, який відбудеться 1 лютого.

Така ситуація спостерігається незважаючи на те, що угорський уряд пом'якшив свою позицію щодо 50 млрд євро для України з умовою, що такий крок переглядатимуть щороку.

"Ми ще не дійшли згоди", - заявив співрозмовник видання.

Допомога Україні від ЄС

Нагадаємо, ще у грудні минулого року лідери країн ЄС зібралися на саміт. Одним з ключових питань стало надання Україні 50 млрд до 2027 року.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на таку ініціативу. Згодом президент Євроради Шарль Мішель анонсував новий саміт для обговорення цього питання. Він відбудеться 1 лютого.

Сьогодні, 30 січня, Орбан розповів, що готовий підтримати допомогу Україні лише у разі щорічного голосування щодо продовження фінансування.

Це сталося на тлі чуток про те, що ЄС може запровадити проти Угорщини економічні санкції, якщо вона знову накладе вето.



