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В Евросоюзе еще не пришли к согласию о 50 млрд евро для Украины, - Sky News

Фото: в Евросоюзе еще не пришли к согласию о 50 млрд евро для Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны Европейского союза продолжают переговоры о предоставлении Украине помощи в размере 50 млрд евро. Диалог якобы был затруднен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Неназванный высокопоставленный чиновник рассказал изданию, что переговоры между странами ЕС по вопросу помощи Украине остаются "трудными" перед специальным саммитом, который состоится 1 февраля.

Такая ситуация наблюдается несмотря на то, что венгерское правительство смягчило свою позицию по поводу 50 млрд евро для Украины с условием, что такой шаг будут пересматривать ежегодно. 

"Мы еще не пришли к согласию", - заявил собеседник издания. 

Помощь Украине от ЕС

Напомним, еще в декабре прошлого года лидеры стран ЕС собрались на саммит. Одним из ключевых вопросов стало предоставление Украине 50 млрд до 2027 года. 

Премьер Венгрии Виктор Орбан наложил вето на такую инициативу. Позже президент Евросовета Шарль Мишель анонсировал новый саммит для обсуждения этого вопроса. Он пройдет 1 февраля. 

Сегодня, 30 января, Орбан рассказал, что готов поддержать помощь Украине только в случае ежегодного голосования о продлении финансирования

Это произошло на фоне слухов о том, что ЕС может ввести против Венгрии экономические санкции в случае, если она снова наложит вето. 



 

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