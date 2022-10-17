У Євросоюзі пропонують зайняти більш жорстку позицію щодо Китаю, - ЗМІ

У документі сказано, що політика ЄС щодо Китаю, яка була погоджена ще 2019 року, вже застаріла. З того часу КНР розглядали як "партнера, конкурента, суперника".

"Ми були трохи більше зосереджені на партнерській частині, тепер нам слід більше зосередитись на суперницькій частині", - цитує видання одного з дипломатів ЄС.

За словами ще кількох чиновників, зміна політики передбачає значну трансформацію чинної стратегії, в якій Китай розглядався як "партнер ЄС у вирішенні глобальних та міжнародних проблем".

У Euractiv зазначають, що документ планують розглянути у понеділок, 17 жовтня, під час зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу у Люксембурзі. Також він буде підготовлений до дебатів щодо Китаю на саміті лідерів ЄС, які розпочнуться у четвер, 20 жовтня.