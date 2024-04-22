У Євросоюзі погрожують заборонити TikTok Lite: що стало причиною

Видання зазначає, що це може стати першим випадком, коли ЄС скористається новими повноваженнями для запровадження санкцій щодо компаній, які займаються соціальними мережами.

У ЄС дали компанії TikTok час до середи, щоб надати аргументи на свій захист, які комісія ретельно оцінить, перш ніж ухвалити остаточне рішення щодо заходів щодо забезпечення дотримання закону.

Бретон заявив, що платформа, що належить Китаю, не змогла довести, що TikTok Lite, який винагороджує користувачів за перегляд кліпів, дотримується зобов'язань за законом, і назвав сервіс токсичним. Зазначається, що функція винагороди може бути припинена в ЄС, якщо TikTok не надасть відповіді на побоювання регулюючих органів щодо впливу на психічне здоров'я користувачів.

Про які винагороди йдеться

Нова програма передбачає отримання винагород у вигляді ваучерів Amazon, подарункові картки через PayPal або валюту TikTok Coins.

Їх можна отримати за перегляд відео, лайки або передплати авторів. Бретон заявив, що TikTok Lite може бути таким самим токсичним і викликати звикання, як цигарки.

Він сказав, що, хоча основна програма TikTok пропонує користувачам розвагу та почуття зв'язку, вона також пов'язана зі значним ризиком для дітей, а саме залежністю, тривогою, депресією, розладом харчової поведінки та низькою концентрацією уваги.

Компанія не дала відповідей для ЄС

Минулого тижня TikTok дали 24 години для оцінки ризиків, пов'язаних з новим сервісом Lite. Це було пов'язано з побоюванням, що він може спонукати дітей звернутися до перегляду відео.

У понеділок комісія заявила, що не отримала задовільних відповідей від TikTok щодо заходів захисту від залежності, попри те, що вже перебуває під слідством щодо інших проблем, пов'язаних із захистом дітей.