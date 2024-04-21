TikTok має намір звільнити керівника, якому було доручено відповідати на претензії США, - Bloomberg
TikTok готується звільнити ключового керівника, який мав переконати уряд США в тому, що компанія робила достатньо, аби усунути занепокоєння щодо національної безпеки через її зв’язки з Китаєм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Еріх Андерсен, американський головний юрисконсульт TikTok і його китайської материнської компанії ByteDance Ltd., вів багаторічні переговори з американським урядом, щоб показати ефективність зусиль додатка для запобігання доступу Китаю до даних користувачів США.
Ці зусилля не змогли переконати міжвідомчу урядову комісію, яка проводила перевірку безпеки додатка, а також законодавців у Вашингтоні, які розглядали законодавство про заборону TikTok.
За словами джерел видання, компанія планує звільнити Андерсена з його посади, але поки що він залишатиметься в компанії.
"Це 100% неправда", — сказав речник TikTok Алекс Хаурек, коли його попросили прокоментувати, чи збирається компанія відсторонити Андерсена.
Андерсен прийшов у компанію в 2020 році з Microsoft Corp., де він був корпоративним віцепрезидентом і головним радником з питань інтелектуальної власності.
Загроза заборони TikTok у США стала реальнішою
Вчора, 20 квітня, Палата представників США схвалила законопроект, який, серед іншого, передбачає можливість заборони TikTok в Штатах. Тепер документ має підтримати Сенат, а потім підписати президент США.
Раніше подібний законопроект намагалися проголосувати у Сенаті, але безуспішно.
Тепер шанси більші, оскільки заборону TikTok внесли в один законопроект із санкціями проти Ірану та Росії. Президент США Джо Байден вже пообіцяв підписати його у разі схвалення Конгресом.
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