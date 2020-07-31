В Евросоюзе зафиксировали рекордный спад экономики

За второй квартал 2020 года в Европейском союзе и еврозоне зафиксирован рекордный спад экономики связанный с пандемией. Уровень ВВП сократился на 11,9% и 12,1% соответственно по сравнению со вторым кварталом 2019 года.

Соответствующие данные опубликовало европейское статистическое агентство Eurostat.

Отмечается, что такой спад является самым резким с 1995 года, когда начали собирать соответствующую статистику.

Самый плохой показатель в еврозоне продемонстрировала Испания, которая одной из первых пострадала от коронавируса. Ее экономика сократилась на 18,5% после падения на 5,2% за первые три месяца 2020 года.

Также сильно пострадали экономики Португалии и Франции - их ВВП сократился на 14,1% и 13,8% по сравнению с первым кварталом.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за пандемии экономика США во втором квартале 2020 года рухнула на треть.

Напомним, согласно прогнозу Международного валютного фонда, в 2020 году мировой ВВП сократится на 4,9% по сравнению с 3,0%, прогнозировавшимися в апреле, при этом данный кризис рассматривается как худший со времен Великой депрессии 1930-х годов.