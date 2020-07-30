Экономика США рухнула на треть из-за пандемии

Фото: доллар (Виталий Носач, РБК-Украина)

За один квартал экономика США потеряла более 2 трлн долларов

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Соединенных Штатов Америки во втором квартале 2020 года сократился на 32,9%. При этом падение в первом квартале оценивается в 5%.

Об этом сообщается на сайте Министерства торговли США.

Как отмечается в сообщении, сокращение ВВП во втором квартале показало реакцию на COVID-19, так как в марте и апреле в некоторых районах страны были введены карантинные ограничения.

"Полный экономический эффект от пандемии COVID-19 не может быть количественно определен в оценке ВВП за второй квартал 2020 года, поскольку факторы влияния, как правило, включены в исходные данные и не могут быть выделены отдельно", - говорится в сообщении.

По данным статистического ведомства, номинальный ВВП в долларах США снизился на 34,3%, или 2,15 трлн долларов, во втором квартале до уровня 19,41 трлн долларов. В первом квартале ВВП сократился на 3,4%, или на 186,3 млрд долларов.

Снижение реального ВВП отразилось в снижении расходов на личное потребление, экспорт, инвестиций в личное имущество, инвестиций в нежилые помещения, инвестиции в жилье, а также в государственные и местные органы власти, которые были частично компенсированы ростом расходов федерального правительства.

Напомним, МВФ рассматривает текущую рецессию как худшую со времен Великой депрессии 1930-х годов. В своем последнем прогнозе фонд ожидает, что в 2020 году мировой ВВП сократится на 4,9% по сравнению с 3,0%, прогнозировавшимися в апреле.

Как сообщало РБК-Украина, коронавирус нанес по США сильнейший удар со времен финансового кризиса.