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Євросоюз посилив контроль над експортом зброї

Новини » Політика    16.09.2019 - 18:41
Євросоюз посилив контроль над експортом зброї
Ілюстративне фото (twitter.com/EU_Commission)

ЄС прийняв рішення, щоб "сплески міжнародної агресії"

Від сьогодні експорт європейської військової техніки і обладнання здійснюватиметься за новими, більш жорсткими правилами. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний сайт ЄС.

У понеділок, 16 вересня, відповідне рішення ухвалила Рада ЄС. Правки спільної позиції від 8 грудня 2008 року щодо контролю над експортом зброї у Раді пояснюють бажанням співпрацювати в рамках спільної зовнішньої політики з країнами-партнерами. Також на появу оновленої версії Спільної позиції від 2008 року вплинула низка подій на європейському та міжнародному рівнях. Одна з них - набуття чинності Договору про торгівлю зброєю (АТТ) від 24 грудня 2014 року.

Основна мета ATT - встановити найвищі стандарти в питаннях врегулювання міжнародної торгівлі зброєю, а також запобігти і викорінити варіанти нелегальних продажів.

"Підтримка і реалізація високих загальних стандартів у галузі експорту військової техніки та обладнання сприятиме зміцненню співпраці між державами-членами ЄС, а також попередить сплески міжнародної агресії та регіональної нестабільності", - йдеться в повідомленні на сайті ЄС.

Нагадаємо, в червні повідомлялося, що Німеччина схвалила поставки зброї на понад 1 млрд євро для країн-учасниць альянсу під керівництвом Саудівської Аравії, які беруть участь у війні в Ємені.

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