В Евросоюзе резко отреагировали на стенограмму разговора Зеленского с Трампом

В Европейском союзе отреагировали на критику президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского относительно недостаточной помощи Украине со стороны европейских стран во время телефонного разговора в июле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Так, пресс-секретарь верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Майя Коциянчич заявила, что поддержка европейских стран для Украины является "беспрецедентной". Она подчеркнула, что за 5 лет ЕС собрал для Украины крупнейший в истории блока пакет поддержки.

"Будучи убежденным сторонником Украины и ее демократического пути, и признавая беспрецедентные проблемы, с которыми сталкивается Украина, и беспрецедентные усилия по проведению реформ после революции 2014 года, Европейский союз вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал свыше 15 миллиардов евро грантов и займов для поддержки процесса реформ", - говорится в заявлении Коциянчич

Как отметила представитель ЕС, указана сумма помощи в более 15 млрд евро не включает "многочисленные взносы", которые были предоставлены Украине от отдельных стран-членов Евросоюза.

"Последовательным месседжем было - чем больше реформ в Украине, тем больше поддержки ЕС. И за последние 5 лет в результате этой амбициозной программы реформ, решительно поддерживаемой и сопровождаемой Европейским союзом, Украина достигла большего, чем два десятилетия назад", - подчеркнула она.

Напомним, ранее сообщалось, что во время июльского телефонного разговора Доналд Трамп и Владимир Зеленский раскритиковали Евросоюз за недостаточную поддержку Украины. В частности, Трамп критиковал позицию Германии, в том числе канцлера Ангелы Меркель.