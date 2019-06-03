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В Євросоюзі запропонували продовжити санкції проти Росії, - Bloomberg

Новини » Політика    03.06.2019 - 20:16
В Євросоюзі запропонували продовжити санкції проти Росії, - Bloomberg
Фото: Федеріка Могерини (flickr.com/european_parliament)

Федеріка Могерини запропонувала продовжити санкції до 23 червня 2020 року

Глава європейської дипломатії Федеріка Могерини запропонувала державам-членам Європейського союзу продовжити санкции, спрямовані на Росію у зв'язку з окупацією українського Криму і Севастополя до 23 червня 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на внутрішню записку, опубліковану Bloomberg.

Вона заявила, що Європейський союз не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму і Севастополя РФ". Зазначається, що документ датований 3 червня, а перше обговорення запропонованого плану намічено в Брюсселі на четвер, 6 червня.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в найближчі тижні Європейський союз продовжить вивчати можливість введення санкцій проти Росії через видачі паспортів жителям окупованого Донбасу за спрощеною процедурою.

Відповідну заяву Могерини зробила після засідання Ради Європейського союзу на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі. Вона додала, що це питання сьогодні обговорювали не лише з представниками "Східного партнерства", але й на початку засідання Ради ЄС у закордонних справах.

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Теми: Санкції проти РФ
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