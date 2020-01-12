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В Евросоюзе отреагировали на новые смертные приговоры в Беларуси

Новости » Общество     12.01.2020 - 08:43
В Евросоюзе отреагировали на новые смертные приговоры в Беларуси
Иллюстративное фото (flickr.com european_parliament)

В ЕС осудили соответствующее решение суда

Евросоюз осуждает смертные приговоры, вынесенные в Белоруси 10 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте Европейской службы внешних действий.

Отмечается, что региональный суд Могилева объявил два смертных приговора братьям Илье и Станиславу Костевым. Кроме того, в 2019 году были вынесены еще три смертные приговоры.

"Три приговора были выполнены в прошлом году, и всего четыре человека сейчас находятся в "очереди на смерть". Напоминая резолюцию Совета ЕС от 2016 года, которая осуждает применение смертной казни в Беларуси, Европейский союз подтверждает решительное несогласие с применением высшей меры наказания при любых обстоятельствах", - говорится в заявлении представителя ЕС.

Кроме того, Беларусь призвали ввести мораторий на смертную казнь, что стало бы "положительным шагом к отмене смертной казни".

Напомним, в октябре суд в Беларуси приговорил к смертной казни обвиняемого по делу об убийстве восьмимесячной девочки в городе Лунинец. 48-летнему мужчине назначили высшую меру наказания - расстрел.

РБК-Украина писало, что в июле 2019 года объявили смертный приговор в Беларуси. Суд в Витебске признал Виктора Павлова виновным в убийстве двух женщин пожилого возраста.

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