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В Євросоюзі відреагували на нові смертні вироки в Білорусі

Новини » Суспільство     12.01.2020 - 08:43
В Євросоюзі відреагували на нові смертні вироки в Білорусі
Ілюстративне фото (flickr.com european_parliament)

В ЄС засудили відповідне рішення суду

Євросоюз засуджує смертні вироки, винесені у Білорусі 10 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

Зазначається, що регіональний суд Могильова оголосив два смертних вироки братам Іллі та Станіславу Костевим. Крім того, у 2019 році були винесені ще три смертні вироки.

"Три вироки були виконані у минулому році, і усього чотири особи зараз перебувають у "черзі на смерть". Нагадуючи резолюцію Ради ЄС від 2016 року, яка засуджує застосування смертної кари в Білорусі, Європейський союз підтверджує рішучу незгоду з застосуванням вищої міри покарання за будь-яких обставин", - йдеться у заяві речника ЄС.

Крім того, Білорусь закликали запровадити мораторій на страти, що стало б "позитивним кроком до скасування смертної кари".

Нагадаємо, у жовтні суд у Білорусі засудив до смертної кари обвинуваченого у справі про вбивство восьмимісячної дівчинки в місті Лунінець. 48-річному чоловікові призначили найвищу міру покарання - розстріл.

РБК-Україна писало, що в липні 2019 року оголосили смертний вирок Білорусі. Суд у Вітебську визнав Віктора Павлова винним у вбивстві двох жінок похилого віку.

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