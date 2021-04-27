В Евросоюзе назвали ограничение деятельности фондов Навального нарушением обязательств РФ

Приостановка деятельности связанных с российским оппозиционером Алексеем Навальным фондов противоречит международным обязательства России. В Евросоюзе призвали российские власти прекратить систематические репрессии в отношении своих граждан.

Об этом в Twitter заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он призвал российские власти "пересмотреть недавние решения” фондам оппозиционного политика и “прекратить систематические репрессии в отношении основных прав граждан".

"Приостановка деятельности организаций, связанных с Алексеем Навальным, в том числе "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) противоречит международным обязательствам России", - написал Боррель.

Напомним, 27 апреля городской суд Москвы по ходатайству прокуратуры запретил ФБК и Фонду защиты прав граждан (ФЗПГ) Алексея Навального пользоваться СМИ, размещать материалы в интернете, участвовать в выборах и референдумах, а также пользоваться банковскими вкладами. Защита оппозиционера заявила о готовности обжаловать это решение.

Отметим, ранее прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального. В связи с этим решение сторонники Навального объявили о приостановлении работы и прекратили вести страницы в соцсетях.

РБК-Украина сообщало, что 21 апреля в российских городах прошли акции в поддержку Навального. На митингах правоохранители задержали более 1,2 тысячи человек. Наиболее жесткие задержания проходили в Санкт-Петербурге.