В Евросоюзе начали рассмотрение дела против Венгрии

Фото: Европарламент (European Parliament)

Венгрию обвиняют в нарушении принципов правового государства

В Брюсселе началось рассмотрение возбужденной год назад Европарламентом в отношении Венгрии дисциплинарной процедуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В понедельник на встрече министров по делам Евросоюза был представлен отчет, в котором, в частности, отмечается ущемление свободы СМИ, изменения в избирательном законодательстве, давление на общественные институты и закрытие Центрально-Европейского университета в Венгрии.

Германия и Франция призвали власти Венгрии предоставить доказательства неправомерности выдвигаемых против нее обвинений в неуважении европейских ценностей и нарушении принципов правового государства.

Французский госсекретарь по делам ЕС Амели де Моншален отметила, что критические положения подготовленного Европарламентом отчета о политике Будапешта "внушают беспокойство" и призвала Будапешт ответить на обвинения.

В то же время правительство Венгрии подтвердило свою позицию, утверждая, что начатый Еврокомиссией штрафной процесс "политически мотивированный" и "во многих аспектах неверный по содержанию".

Отмечается, что для вынесения официального предупреждения Советом министров ЕС, которое стало бы первым этапом штрафной процедуры, необходима поддержка 22 из 28 стран Евросоюза, но ряд восточноевропейских членов сообщества выступают против этого.

Напомним, МИД Украины заявило, что венгерское правительство пытается создать на территории Украины анклав, уже добившись этого в Сербии, и чему противодействуют Словакия и Румыния.