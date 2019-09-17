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В Євросоюзі почали розгляд справи проти Угорщини

Новини » Політика    17.09.2019 - 00:41
В Євросоюзі почали розгляд справи проти Угорщини
Фото: Европарламент (European Parliament)

Угорщину звинувачують у порушенні принципів правової держави

У Брюсселі розпочався розгляд порушеної рік тому Європарламентом щодо Угорщини дисциплінарної процедури. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

У понеділок на зустрічі міністрів у справах Євросоюзу був представлений звіт, в якому, зокрема, зазначаються утиски свободи ЗМІ, зміни у виборчому законодавстві, тиск на громадські інституції і закриття Центрально-Європейського університету в Угорщині.

Німеччина і Франція закликали владу Угорщини надати докази неправомірності висунутих проти неї звинувачень у неповазі європейських цінностей і порушенні принципів правової держави.

Французький держсекретар у справах ЄС Амелі де Моншален зазначила, що критичні положення підготовленого Європарламентом звіту про політику Будапешта "вселяють занепокоєння" і закликала Будапешт відповісти на звинувачення.

Водночас уряд Угорщини підтвердив свою позицію, стверджуючи, що розпочатий Єврокомісією штрафний процес "політично вмотивований" і "у багатьох аспектах неправильний за змістом".

Зазначається, що для винесення офіційного попередження Радою міністрів ЄС, яке стало б першим етапом штрафної процедури, необхідна підтримка 22 з 28 країн Євросоюзу, однак низка східноєвропейських членів спільноти виступають проти цього.

Нагадаємо, МЗС України заявило, що угорський уряд намагається створити на території України анклав, вже домігшись цього в Сербії, і чому протидіють Словаччина і Румунія.

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