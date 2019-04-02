В Евросоюзе констатируют растущую вероятность хаотичного Brexit

Хаотичный выход Британии из Европейского союза (Brexit) с каждым днем становится все вероятнее. Об этом заявил глава делегации ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье во вторник, 2 апреля, в Брюсселе вскоре после того, как британский парламент вновь отверг все предложенные ему варианты сделки, передает DW.

По его словам, за последние дни сценарий "без сделки" с Евросоюзом стал более вероятным. Однако политик выразил надежду, что удастся этого избежать.

"Соединенному Королевству следует обозначить путь вперед или план", - указал он, предупредив, что если Палата общин британского парламента в ближайшие дни не поддержит согласованный с Евросоюзом договор о порядке Brexit, то Лондон покинет ЕС без сделки либо его заставят попросить о более длительной отсрочке сделки.

Барнье предупредил, что в случае одобрения длительной отсрочки Брюссель не станет обсуждать возможность внесения поправок в уже согласованный с Лондоном договор.

По словам Барнье, у Британии осталось три варианта действий в преддверии, отложенного до 12 апреля: одобрить договор, согласованный с Брюсселем, покинуть ЕС без сделки или запросить более длительную отсрочку выхода, что, однако, повлечет за собой участие Великобритании в выборах в Европейский парламент в мае.

Кроме того, он признал, что хаотичный выход из ЕС вызовет трудности, но заверил, что ЕС справится с ними, пусть даже "не все пройдет гладко".

Напомним, ранее министр финансов Британии Элизабет Трасс заявила, что Лондон готов покинуть Европейский союз без сделки. До этого более половины членов Палаты общин из Консервативной партии призвали премьер-министра Терезу Мэй согласиться на выход из Евросоюза без двустороннего соглашения.

До этого появилась информация, что ЕС согласен отложить Brexit для проведения в Британии референдума.