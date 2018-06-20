В Евросоюзе договорились об управлении Энергетическим союзом

Регламент должен обеспечить цели ЕС относительно энергетических и климатических показателей до 2030 года

Переговорщики Еврокомиссии, Европарламента и Совета ЕС в среду, 20 июня, достигли политической договоренности относительно управления Энергетическим союзом. Благодаря договоренности страны-члены ЕС смогут осуществлять управление Энергетическим Союзом, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

"Этот совместный проект должен обеспечить доступ всех европейцев к надежной, доступной и экологически безопасной энергии. Эта новая система управления позволит ЕС достичь таких целей: стать мировым лидером возобновляемой энергетики, сделать энергоэффективность первым приоритетом, обеспечить справедливые условия для потребителей и проложить путь долгосрочной стратегии ЕС по уменьшению выбросов парниковых газов", - говорится в сообщении.

Этот Регламент должен обеспечить цели ЕС относительно энергетических и климатических показателей до 2030 года.

"Это уменьшение выбросов парниковых газов на 40%, минимальная доля возобновляемой энергии в общей структуре энергии ЕС на уровне не менее 32% и энергосбережения на уровне 32,5%", - говорится в пресс-релизе.

В связи с этой договоренностью Вице-президент Еврокомиссии по Энергетическому Союзу Марош Шевчович заявил, что ожидает, что "до конца года страны-члены подготовят проекты энергетических и климатических планов. Они станут важным сигналом для инвесторов, которые требуют ясности и предсказуемости".

Напомним, Украина создает группу в Европейском союзе для противодействия строительству газопровода "Северный поток-2".