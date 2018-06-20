У Євросоюзі домовились про управління Енергетичним Союзсм

Регламент має забезпечити цілі ЄС щодо енергетичних та кліматичних показників до 2030 року

Переговірники Єврокомісії, Європарламенту та Ради ЄС у середу, 20 червня, досягли політичної домовленості щодо управління Енергетичним союзом. Завдяки домовленості країни-члени ЄС зможуть здійснювати управління Енергетичним Союзом, йдеться у прес-релізі Єврокомісії.

"Цей спільний проект має забезпечити доступ всіх європейців до надійної, доступної та екологічно безпечної енергії. Ця нова система управління дозволить ЄС досягти таких цілей: стати світовим лідером із відновлювальної енергетики, зробити енергоефективність першим пріоритетом, забезпечити справедливі умови для споживачів та прокласти шлях довгостроковій стратегії ЄС із зменшення викидів парникових газів", - йдеться у повідомленні.

Цей Регламент має забезпечити цілі ЄС щодо енергетичних та кліматичних показників до 2030 року.

"Це зменшення викидів парникових газів на 40%, мінімальна частка відновлювальної енергії в загальній структурі енергії ЄС на рівні не менше 32% та енергозбереження на рівні 32,5%", - йдеться в прес-релізі.

У зв’язку з цієї домовленістю Віце-президент Єврокомісії із Енергетичного Союзу Марош Шевчович заявив, що очікує, що "до кінця року країни-члени підготують проекти енергетичних та кліматичних планів. Вони стануть важливим сигналом для інвесторів, які потребують ясності та передбачуваності".

Нагадаємо, Україна створює групу в Європейському союзі для протидії будівництву газопроводу "Північний потік-2".