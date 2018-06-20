Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.4
Межбанк BID 26.36
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.54
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.4
Межбанк BID 26.36
НБУ 2644.64
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.58
Межбанк BID 30.54
НБУ 3050.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.13
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Євросоюзі домовились про управління Енергетичним Союзсм

НовиниЕнергетика    20.06.2018 - 16:46
Фото: Єврокомісія (twitter.com/EU_Commission)
Фото: Єврокомісія (twitter.com/EU_Commission)

Регламент має забезпечити цілі ЄС щодо енергетичних та кліматичних показників до 2030 року

Переговірники Єврокомісії, Європарламенту та Ради ЄС у середу, 20 червня, досягли політичної домовленості щодо управління Енергетичним союзом. Завдяки домовленості країни-члени ЄС зможуть здійснювати управління Енергетичним Союзом, йдеться у прес-релізі Єврокомісії.

"Цей спільний проект має забезпечити доступ всіх європейців до надійної, доступної та екологічно безпечної енергії. Ця нова система управління дозволить ЄС досягти таких цілей: стати світовим лідером із відновлювальної енергетики, зробити енергоефективність першим пріоритетом, забезпечити справедливі умови для споживачів та прокласти шлях довгостроковій стратегії ЄС із зменшення викидів парникових газів", - йдеться у повідомленні.

Цей Регламент має забезпечити цілі ЄС щодо енергетичних та кліматичних показників до 2030 року.

"Це зменшення викидів парникових газів на 40%, мінімальна частка відновлювальної енергії в загальній структурі енергії ЄС на рівні не менше 32% та енергозбереження на рівні 32,5%", - йдеться в прес-релізі.

У зв’язку з цієї домовленістю Віце-президент Єврокомісії із Енергетичного Союзу Марош Шевчович заявив, що очікує, що "до кінця року країни-члени підготують проекти енергетичних та кліматичних планів. Вони стануть важливим сигналом для інвесторів, які потребують ясності та передбачуваності".

Нагадаємо, Україна створює групу в Європейському союзі для протидії будівництву газопроводу "Північний потік-2".

ЄС на 30 млрд євро скоротить фінансування деяких країн Єврокомісія ініціює заборону на одноразовий посуд з пластику
Теги публікації: Еврокомиссия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Нелюди!": травесті-діва Монро висловилася про супротивників Київпрайду
"Немає совісті ніякої": мережу нажахав вагон поїзда "Укрзалізниці" (фото)
Дівчина згоріла заживо: на трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП (фото)
У Києві пам'ятник біля МВС розфарбували в кольори ЛГБТ (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся