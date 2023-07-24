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Євросоюз збільшить виробництво боєприпасів та ракет для допомоги Україні

Фото: ЄС розширить виробництво боєприпасів та ракет (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

"Акт на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), який має на меті прискорити постачання військової допомоги Україні і допомогти країнам-членам ЄС поповнити свої арсенали, набув чинності 23 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний журнал ЄС.

ASAP має на меті збільшити виробничі потужності Європейського Союзу для вирішення проблеми із нестачею оборонної продукції, зокрема, артилерійських боєприпасів, ракет та їхніх компонентів.

Плани ЄС передбачабть фінансування у розмірі 500 млн євро. Процедура узгодження регламенту між Європейським парламентом і Радою Євросоюзу завершилась 20 липня.

Боєприпаси для України

Європарламент на початку червня підтримав важливий документ, спрямований на збільшення виробництва боєприпасів та ракет. Цей крок має на меті підвищити військові потужності ЄС та забезпечити його здатність діяти в ефективний спосіб у разі потреби.

Наприкінці весни, Європейський Союз прийняв рішення щодо надання фінансової допомоги Україні у розмірі 1 млрд євро. Ці кошти призначені для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

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Евросоюз