Евросоюз увеличит производство боеприпасов и ракет для помощи Украине

Целью ASAP является увеличение производственных мощностей Европейского Союза для решения проблемы с нехваткой оборонной продукции, в частности, артиллерийских боеприпасов, ракет и их компонентов.

Планы ЕС предусматривают финансирование в размере 500 млн. евро. Процедура согласования регламента между Европейским парламентом и Советом Евросоюза завершилась 20 июля.

Боеприпасы для Украины

Европарламент в начале июня поддержал важный документ, направленный на увеличение производства боеприпасов и ракет. Цель этого шага – повысить военные мощности ЕС и обеспечить его способность действовать эффективным способом в случае необходимости.

В конце весны, Европейский Союз принял решение о предоставлении финансовой помощи Украине в размере 1 млрд. евро. Эти средства предназначены для совместных закупок боеприпасов и ракет.