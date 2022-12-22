Євросоюз засудив спроби РФ закрити Московську Гельсінську групу

"Міністерство юстиції Росії звернулося до суду з позовом про закриття однієї з найшанованіших у країні правозахисних організацій - Московської Гельсінської групи. Ця ініціатива явно політично мотивована", - йдеться у заяві.

У ЄС нагадали, що з моменту свого заснування у 1976 році вона "невпинно працює на захист прав людини".

"Російська влада продовжує ігнорувати міжнародні та внутрішні зобов'язання, систематично порушуючи права людини та застосовуючи жорсткі заходи щодо журналістів, правозахисників та активістів, а також закриваючи або блокуючи незалежні ЗМІ. Ця тенденція до знищення незалежних та критично налаштованих голосів тільки посилилася після того, як Росія розпочала свою незаконну агресивну війну проти України", - зазначається у релізі.

У Євросоюзі висловили свою солідарність з усіма жертвами порушень прав людини з боку РФ та наголосили, що продовжать "підтримувати російських правозахисників як у Росії, так і за її межами".