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Евросоюз осудил попытки РФ закрыть Московскую Хельсинкскую группу

Фото: Московскую Хельсинкскую группу открыли российские диссиденты в 1976 году (mhg.ru)
Автор: Владимир Костырин

В Европейском союзе резко отреагировали на намерения российских властей запретить деятельность Московской Хельсинкской группы, правозащитной организации. Инициатива расценена как политически мотивированная и очередной признак ужесточения цензуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Европейской службы внешних действий.

"Министерство юстиции России обратилось в суд с иском о закрытии одной из самых уважаемых в стране правозащитных организаций - Московской Хельсинкской группы. Эта инициатива явно политически мотивирована", - говорится в заявлении.

В ЕС напомнили, что с момента своего основания в 1976 году она "неустанно работает в защиту прав человека".

"Российские власти продолжают игнорировать международные и внутренние обязательства, систематически нарушая права человека и применяя жесткие меры в отношении журналистов, правозащитников и активистов, а также закрывая или блокируя независимые СМИ. Эта тенденция к уничтожению независимых и критически настроенных голосов только усилилась после того, как Россия начала свою незаконную агрессивную войну против Украины", - отмечается в релизе.

В Евросоюзе выразили свою солидарность со всеми жертвами нарушений прав человека со стороны РФ и подчеркнули, что продолжат "поддерживать российских правозащитников как в России, так и за ее пределами".

Напомним, на прошлой неделе Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины, осуждающую российские репрессии и нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

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