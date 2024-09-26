Євросоюз засудив нові ядерні загрози Путіна, назвавши їх "безрозсудними"

Представник ЄС назвав такий крок диктатора "безрозсудним і безвідповідальним".

"Путін уже не вперше грає в азартні ігри зі своїм ядерним арсеналом", - заявив Стано, підкресливши, що Євросоюз рішуче відкидає подібні дії.

Плани Росії щодо розширення застосування ядерної зброї викликають занепокоєння на Заході, особливо у світлі прохань України про постачання далекобійного озброєння для ударів по російській території. США та їхні союзники побоюються ескалації конфлікту.

Кремль, зі свого боку, бачить у цих змінах "конкретний сигнал" Заходу. Прес-секретар Дмитро Пєсков наголосив, що нові правила мають бути сприйняті всерйоз.

Західні лідери неодноразово звинувачували Путіна в ядерному шантажуванні на тлі конфлікту. Представник ЄС засудив цей крок як особливо небезпечний з огляду на статус Росії як постійного члена Ради безпеки ООН.

