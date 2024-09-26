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Євросоюз засудив нові ядерні загрози Путіна, назвавши їх "безрозсудними"

Фото: представник ЄС із зовнішньої політики Петер Стано (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Євросоюз виступив із різкою критикою нових ядерних загроз російського диктатора Володимира Путіна, який дозволив ядерну відповідь на масовані повітряні атаки на РФ.

Про це заявив представник ЄС із зовнішньої політики Петер Стано, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Представник ЄС назвав такий крок диктатора "безрозсудним і безвідповідальним". 

"Путін уже не вперше грає в азартні ігри зі своїм ядерним арсеналом", - заявив Стано, підкресливши, що Євросоюз рішуче відкидає подібні дії.

Плани Росії щодо розширення застосування ядерної зброї викликають занепокоєння на Заході, особливо у світлі прохань України про постачання далекобійного озброєння для ударів по російській території. США та їхні союзники побоюються ескалації конфлікту.

Кремль, зі свого боку, бачить у цих змінах "конкретний сигнал" Заходу. Прес-секретар Дмитро Пєсков наголосив, що нові правила мають бути сприйняті всерйоз.

Західні лідери неодноразово звинувачували Путіна в ядерному шантажуванні на тлі конфлікту. Представник ЄС засудив цей крок як особливо небезпечний з огляду на статус Росії як постійного члена Ради безпеки ООН.
 

Передісторія

Російський диктатор Володимир Путін знову почав залякувати світ ядерною зброєю. Цього разу він анонсував зміни в ядерній доктрині Росії, які розширять умови застосування ядерного арсеналу.

За його словами, нова доктрина передбачатиме можливість ядерного удару у відповідь на агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, якщо це відбувається за участю або за підтримки ядерної держави.

Також ідеться про випадки, коли на Росію буде здійснено масований наліт із використанням стратегічної або тактичної авіації, крилатих ракет і навіть безпілотників, а також агресії проти Білорусі. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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