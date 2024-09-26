Евросоюз осудил новые ядерные угрозы Путина, назвав их "безрассудными"

Представитель ЕС назвал такой шаг диктатора "безрассудным и безответственным".

"Путин уже не в первый раз играет в азартные игры со своим ядерным арсеналом", - заявил Стано, подчеркнув, что Евросоюз решительно отвергает подобные действия.

Планы России по расширению применения ядерного оружия вызывают обеспокоенность на Западе, особенно в свете просьб Украины о поставках дальнобойного вооружения для ударов по российской территории. США и их союзники опасаются эскалации конфликта.

Кремль, в свою очередь, видит в этих изменениях "конкретный сигнал" Западу. Пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что новые правила должны быть восприняты всерьез.

Западные лидеры неоднократно обвиняли Путина в ядерном шантажировании на фоне конфликта. Представитель ЕС осудил этот шаг как особенно опасный, учитывая статус России как постоянного члена Совета безопасности ООН.