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Евросоюз ввел шестой пакет санкций против Ирана: подробности

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Понедельник 20 марта 2023 16:26
Евросоюз ввел шестой пакет санкций против Ирана: подробности Фото: Евросоюз ввел шестой пакет санкций против Ирана (flick com libereurope)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 20 марта, Европейский союз ввел уже шестой пакет санкций против Ирана. Ограничения связаны с нарушением прав человека в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Германии и The Washington Post.

"Положение людей в Иране снова в повестке дня, учитывая продолжающиеся репрессии режима против иранского населения. Министры иностранных дел ЕС принимают еще один пакет санкций и списков для принятия мер против нарушений прав человека, шестой такой пакет с начала протестов в сентябре 2022 года" , – говорится в заявлении МИД.

Washington Post сообщает, что под санкции попали члены Высшего совета культурной революции Ирана и восемь официальных лиц. Речь идет о судьях, законодателях и священнослужителях, обвиненных в причастности к разгону демонстрантов силами безопасности.

Их активы были заморожены, а также им будет запрещен въезд в ЕС. ЕС заявил, что совет является политическим органом режима, который продвигал несколько проектов, подрывающих свободу девушек и женщин, устанавливающих ограничения на их одежду и образование.

Напомним, что в понедельник, 20 марта, Австралия ввела санкции против иранской организации, занимающейся производством и поставкой дронов в Россию.

Германия и Франция поддерживают идею включить Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций в Европейском союзе.

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