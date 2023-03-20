Евросоюз ввел шестой пакет санкций против Ирана: подробности
В понедельник, 20 марта, Европейский союз ввел уже шестой пакет санкций против Ирана. Ограничения связаны с нарушением прав человека в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Германии и The Washington Post.
"Положение людей в Иране снова в повестке дня, учитывая продолжающиеся репрессии режима против иранского населения. Министры иностранных дел ЕС принимают еще один пакет санкций и списков для принятия мер против нарушений прав человека, шестой такой пакет с начала протестов в сентябре 2022 года" , – говорится в заявлении МИД.
Washington Post сообщает, что под санкции попали члены Высшего совета культурной революции Ирана и восемь официальных лиц. Речь идет о судьях, законодателях и священнослужителях, обвиненных в причастности к разгону демонстрантов силами безопасности.
Их активы были заморожены, а также им будет запрещен въезд в ЕС. ЕС заявил, что совет является политическим органом режима, который продвигал несколько проектов, подрывающих свободу девушек и женщин, устанавливающих ограничения на их одежду и образование.
Напомним, что в понедельник, 20 марта, Австралия ввела санкции против иранской организации, занимающейся производством и поставкой дронов в Россию.
Германия и Франция поддерживают идею включить Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций в Европейском союзе.
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