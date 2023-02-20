Євросоюз запровадить нові санкції проти росіян за депортацію українських дітей, - ЗМІ

За інформацією видання, у проекті санкцій сказано, що обмеження запровадять проти міністра сім'ї Башкирії Ленари Іванової, заступника голови уряду Московської області В'ячеслава Духіна та омбудсмена Тетяни Москалькової. Їм загрожує заборона на видачу віз та заморожування активів за допомогу в організації масових викрадень українських дітей з окупованих територій України.

У EUobserver уточнюють, що Іванова була "однією з ключових осіб, причетних до насильницької депортації українських дітей до Росії та їхнього подальшого незаконного усиновлення російськими сім'ями". Духін також сприяв незаконному усиновленню українських дітей та намагався забезпечити їм громадянство РФ.

При цьому Москалькова заперечувала існування російських фільтраційних таборів на непідконтрольних Україні територіях, де допитували, затримували та насильно депортували від 900 000 до 1,6 мільйонів українських громадян, включаючи тисячі дітей.

"Інші 59 осіб у новому списку - заступники міністрів, депутати, сенатори, прокурори, воєначальники та пропагандисти, чиї імена також відомі лише експертам по Росії в міністерствах закордонних справ ЄС", - додають у виданні.

Також обмеження планується запровадити і проти російських військових, які безпосередньо причетні до військових злочинів проти мирного населення, у тому числі у Бучі, та відповідальні за удари по цивільній інфраструктурі України.