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Евросоюз введет новые санкции против россиян за депортацию украинских детей, - СМИ

Иллюстративное фото: Евросоюз введет новые санкции против россиян за депортацию украинских детей (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Евросоюз планирует расширить санкционный список против россиян. В него, вероятно, попадут чиновники страны-агрессора, которые причастны к депортации украинских детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EUobserver.

По информации издания, в проекте санкций сказано, что ограничения введут против министра семьи Башкирии Ленары Ивановой, замглавы правительства Московской области Вячеслава Духина и омбудсмена Татьяны Москальковой. Им грозит запрет на выдачу виз и замораживание активов за помощь в организации массовых похищений украинских детей с оккупированных территорий Украины.

В EUobserver уточняют, что Иванова была "одним из ключевых лиц, причастных к насильственной депортации украинских детей в Россию и их последующему незаконному усыновлению российскими семьями". Духин также способствовал незаконному усыновлению украинских детей и пытался обеспечить им гражданство РФ.

При этом Москалькова отрицала существование российских фильтрационных лагерей на неподконтрольных Украине территориях, где допрашивали, задерживали и насильно депортировали от 900 000 до 1,6 миллиона украинских граждан, включая тысячи детей.

"Остальные 59 человек в новом списке - заместители министров, депутаты, сенаторы, прокуроры, военачальники и пропагандисты, чьи имена также известны только экспертам по России в министерствах иностранных дел ЕС", - добавляют в издании.

Также ограничения планируется ввести и против российский военных, которые напрямую причастны к военным преступлениям против мирного населения, в том числе в Буче, и ответственны за удары по гражданской инфраструктуре Украины.

Напомним, ранее стало известно, что 15 февраля Еврокомиссия представила десятый пакет санкций против России. В частности, планируется ввести ограничения на экспорт из страны-агрессора.

Также мы писали, что постоянные представители стран ЕС хотят согласовать новый пакет санкций против РФ уже 22 февраля.

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