ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Евросоюз закупит еще 100 миллионов доз COVID-вакцины Pfizer

Автор: Дмитрий Левицкий

Европейский союз решил заказать у компаний Pfizer и BioNTech еще одну большую партию вакцины от коронавируса. Планируется закупить еще 100 миллионов доз COVID-вакцины, которой уже прививают жителей Евросоюза.

Самые читаемые новости

Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на странице в Twitter.

Как отметила фон дер Ляйен, сейчас в Евросоюзе есть 200 миллионов доз вакцины от коронавируса.

"Таким образом, у нас будет 300 миллионов доз вакцины, которая была оценена как безопасная и эффективная. Дальше будут и другие вакцины от коронавируса", - написала глава Еврокомиссии.

Напомним, массовая вакцинация от коронавируса в Евросоюзе началась 27 декабря. Некоторые страны ЕС начали прививать население на день раньше, поскольку получили вакцину первыми.

Также РБК-Украина писало, что ЕС не успеет до конца этого года одобрить еще одну вакцину от коронавируса, которую разработали компания AstraZeneca и Оксфордский университет.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Евросоюзвакцина от коронавирусаКоронавирус