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Євросоюз закупить ще 100 мільйонів доз COVID-вакцини Pfizer

Автор: Дмитро Левицький

Європейський союз вирішив замовити в компаній Pfizer та BioNTech ще одну велику партію вакцини від коронавірусу. Планується закупити ще 100 мільйонів доз COVID-вакцини, якою вже щеплюють жителів Євросоюзу.

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Про це заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен на сторінці у Twitter.

Як зазначила фон дер Ляйен, зараз в Євросоюзі є 200 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.

"Так, у нас буде 300 мільйонів доз вакцини, яка була оцінена як безпечна та ефективна. Далі будуть й інші вакцини від коронавірусу", - написала глава Єврокомісії.

Нагадаємо, масова вакцинація від коронавірусу в Євросоюзі почалася 27 грудня. Деякі країни ЄС почали щеплювати населення на день раніше, оскільки отримали вакцину першими.

Також РБК-Україна писало, що ЄС не встигне до кінця цього року схвалити ще одну вакцину від коронавірусу, яку розробили компанія AstraZeneca та Оксфордський університет.

Прогноз погоди
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