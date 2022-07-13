Евросоюз может выделить Украине военную помощь в размере 500 млн евро, - СМИ

Об этом заявил генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Стефано Саннино, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинскую правду" .

"С начала вторжения мы предоставили два миллиарда евро военной помощи Украине через Европейский фонд обеспечения мира, в частности, первую в истории возможность предоставления летального оружия. И мы обсуждаем выделение пятого транша в размере 500 миллионов евро", – заявил Саннино.

Он также отметил, что Евросоюз остается сильным и сплоченным перед лицом российской агрессии и готов координировать предоставляемую Украине военную помощь в рамках формата "Рамштайн".