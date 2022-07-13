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Евросоюз может выделить Украине военную помощь в размере 500 млн евро, - СМИ

Фото: Евросоюз может выделить Украине 500 млн евро военной помощи (flickr.com/libereurope)
Автор: Константин Широкун

Европейский Союз изучает возможность предоставления Украине очередного транша военной помощи в размере 500 миллионов евро.

Об этом заявил генеральный секретарь Европейской службы внешних действий Стефано Саннино, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинскую правду".

"С начала вторжения мы предоставили два миллиарда евро военной помощи Украине через Европейский фонд обеспечения мира, в частности, первую в истории возможность предоставления летального оружия. И мы обсуждаем выделение пятого транша в размере 500 миллионов евро", – заявил Саннино.

Он также отметил, что Евросоюз остается сильным и сплоченным перед лицом российской агрессии и готов координировать предоставляемую Украине военную помощь в рамках формата "Рамштайн".

Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз окончательно согласовал выделение Украине первого транша макрофинансовой помощи на 1 млрд евро. Украина должна получить эти деньги до конца июля.

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