RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Євросоюз може виділити Україні військову допомогу в розмірі 500 млн євро, - ЗМІ

Фото: Євросоюз може виділити Україні 500 млн євро військової допомоги (flickr.com/libereurope)
Автор: Константин Широкун

Європейський Союз вивчає можливість надання Україні чергового траншу військової допомоги в розмірі 500 мільйонів євро.

Про це заявив генеральний секретар Європейської служби зовнішніх дій Стефано Санніно, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українську правду".

"З початку вторгнення Ми надали два мільярди євро військової допомоги Україні через Європейський фонд забезпечення миру, зокрема, першу в історії можливість надання летальної зброї. І ми обговорюємо виділення п'ятого траншу в розмірі 500 мільйонів євро", – заявив Санніно.

Він також зазначив, що Євросоюз залишається сильним і згуртованим перед обличчям російської агресії і готовий координувати надану Україні військову допомогу в рамках формату "Рамштайн".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євросоюз остаточно погодив виділення Україні першого траншу макрофінансової допомоги на 1 млрд євро. Україна повинна отримати ці гроші до кінця липня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Допомога УкраїніЕвросоюзВторгнення Росії до України