Євросоюз може виділити Україні військову допомогу в розмірі 500 млн євро, - ЗМІ

Про це заявив генеральний секретар Європейської служби зовнішніх дій Стефано Санніно, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українську правду" .

"З початку вторгнення Ми надали два мільярди євро військової допомоги Україні через Європейський фонд забезпечення миру, зокрема, першу в історії можливість надання летальної зброї. І ми обговорюємо виділення п'ятого траншу в розмірі 500 мільйонів євро", – заявив Санніно.

Він також зазначив, що Євросоюз залишається сильним і згуртованим перед обличчям російської агресії і готовий координувати надану Україні військову допомогу в рамках формату "Рамштайн".