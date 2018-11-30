Євросоюз надасть 4 млн євро для створення нових ОСББ в Україні

Близько 480 тис. осіб отримають пряму вигоду від реалізаціі проекту
Європейський союз та Програма розвитку ООН (ПРООН) запускають дворічний проект "Об'єднання співвласників будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень" з метою стимулювати та підтримати створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у 24 областях України. Про це на презентації проекту повідомив директор ПРООН в Україні Янтомас Хімстра, передає кореспондент РБК-Україна.
Таким чином, 2 тис. нових ОСББ буде створено та загалом 4 тис. ОСББ пройдуть навчання з управління енергоефективними проектами.
Як зазначено, близько 480 тис. осіб отримають пряму вигоду від реалізаціі проекту, та не менш ніж 1 млн українців підвищать свою обізнаність у сфері енергоефективності.
"Багато років ми з ЄС працювали з різними ОСББ. Ця програма дозволить створити більше 2 тис. нових ОСББ. Ця ідея отримання кредитів ще не зовсім закріпилася серед громадян. В усіх регіонах України ПРООН буде працювати над питаннями покращення", - сказав він.
За його словами, ПРООН розпочинає впровадження нового проекту.
"Щоб підтримати сталий розвиток міст та громад, а також задовольнити потребу людей у якісному житлі, ПРООН розпочинає впровадження нового проекту, завдання якого - мобілізувати співвласників багатоквартирних будинків в Україні та допомогти їм значно покращити енергоефективність їхніх будівель через зменшення споживання та вартості енергії", - сказав він.
Проект є частиною програми ЄС за підтримки енергоефективності для України (EE4U) і реалізовується з метою покращити енергоефективність житлового сектору України. У свою чергу, проект ПРООН буде стимулювати та підтримувати створення нових ОСББ, використовуючи свою присутність в регіонах, а також готувати їх до пошуку та отримання фінансування для реалізації ініціатив із покращення стану будинку.
Нагадаємо, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України спільно з міжнародними партнерами зі Світового банку розробили маршрутну карту для ОСББ і співвласників багатоквартирних будинків по роботі з Фондом енергоефективності.
Раніше повідомлялося, що Європейський союз надасть транш у розмірі 54 млн євро на потреби Фонду енергоефективності України.