Євросоюз надасть 4 млн євро для створення нових ОСББ в Україні

Фото: Янтомас Хімстра (kharkivoda.gov.ua)

Близько 480 тис. осіб отримають пряму вигоду від реалізаціі проекту

Європейський союз та Програма розвитку ООН (ПРООН) запускають дворічний проект "Об'єднання співвласників будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень" з метою стимулювати та підтримати створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у 24 областях України. Про це на презентації проекту повідомив директор ПРООН в Україні Янтомас Хімстра, передає кореспондент РБК-Україна.

Таким чином, 2 тис. нових ОСББ буде створено та загалом 4 тис. ОСББ пройдуть навчання з управління енергоефективними проектами.

Як зазначено, близько 480 тис. осіб отримають пряму вигоду від реалізаціі проекту, та не менш ніж 1 млн українців підвищать свою обізнаність у сфері енергоефективності.

"Багато років ми з ЄС працювали з різними ОСББ. Ця програма дозволить створити більше 2 тис. нових ОСББ. Ця ідея отримання кредитів ще не зовсім закріпилася серед громадян. В усіх регіонах України ПРООН буде працювати над питаннями покращення", - сказав він.

За його словами, ПРООН розпочинає впровадження нового проекту.

"Щоб підтримати сталий розвиток міст та громад, а також задовольнити потребу людей у якісному житлі, ПРООН розпочинає впровадження нового проекту, завдання якого - мобілізувати співвласників багатоквартирних будинків в Україні та допомогти їм значно покращити енергоефективність їхніх будівель через зменшення споживання та вартості енергії", - сказав він.

Проект є частиною програми ЄС за підтримки енергоефективності для України (EE4U) і реалізовується з метою покращити енергоефективність житлового сектору України. У свою чергу, проект ПРООН буде стимулювати та підтримувати створення нових ОСББ, використовуючи свою присутність в регіонах, а також готувати їх до пошуку та отримання фінансування для реалізації ініціатив із покращення стану будинку.

Нагадаємо, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України спільно з міжнародними партнерами зі Світового банку розробили маршрутну карту для ОСББ і співвласників багатоквартирних будинків по роботі з Фондом енергоефективності.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз надасть транш у розмірі 54 млн євро на потреби Фонду енергоефективності України.