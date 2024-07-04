Євросоюз ввів мита на електромобілі з Китаю, але з нюансом

Як зауважили у Єврокомісії, мито є тимчасовим на час час переговорів з Китаєм щодо його участі у субсидуванні власних виробників. Такому рішенню передувало розслідування Єврокомісії, яке тривало близько 9 місяців.

"За результатами розслідування Комісія дійшла висновку, що виробничо-збутовий ланцюжок електромобілів у Китаї отримує вигоду від несправедливого субсидування, що створює загрозу економічної шкоди для виробників електромобілів у ЄС. Розслідування також вивчило ймовірні наслідки і вплив цих заходів на імпортерів, користувачів і споживачів електромобілів в ЄС", - сказано у повідомленні.

Індивідуальні мита, які застосовано до трьох китайських виробників:

BYD - 17,4%;

Geely - 19,9%;

SAIC - 37,6%;

інші китайські виробники електромобілів, які співпрацювали у розслідуванні, але не були відібрані, обкладаються середньозваженим митом у розмірі 20,8%;

мито для інших компаній, які не співпрацювали, становить 37,6%.

Ці мита будуть застосовані з 5 липня 2024 року протягом максимум чотирьох місяців. В цей період має бути прийняте остаточне рішення щодо остаточних мит шляхом голосування держав-членів ЄС. У випадку ухвалення цього рішення мита стануть остаточними на п'ять років.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Європейський Союз розробляє плани щодо введення мит на дешеві товари з китайських інтернет-магазинів, включаючи Temu, Shein та AliExpress.

Водночас китайський бренд Zeekr, що є частиною холдингу Geely, заборонив своїм дилерам продавати автомобілі на території РФ, викликавши цим занепокоєння у дилерів інших брендів щодо можливих наслідків.

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