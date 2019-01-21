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Евросоюз ввел санкции против главы ГРУ РФ

Новости » Политика    21.01.2019 - 14:15
Евросоюз ввел санкции против главы ГРУ РФ
Фото: Игорь Костюков (kremlin.ru)

Санкции введены за применение отравляющего вещества в британском Солсбери

Совет Европейского союза 21 января принял решение ввести санкции против девяти человек и одной организации за применение химического оружия, в частности против главы Главного разведывательного управления России. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Совета ЕС.

Согласно сообщению, под санкции попали два сотрудника ГРУ за причастность к применению отравляющего вещества в британском Солсбери 4 марта 2018 года, а также начальник ГРУ и его заместитель. При этом имена в сообщении Совета ЕС не приводятся.

Отметим, что Главное управление Генштаба - как сейчас называется ГРУ - возглавляет Игорь Костюков.

Добавим также, ограничения сводятся к запрету на въезд в Евросоюз и заморозке активов. Кроме того, гражданам стран ЕС и зарегистрированным там организациям запрещено вести дела с этими лицами.

Как писало РБК-Украина ранее, сегодня министры иностранных дел Европейского союза одобрили новые санкции за применение химического оружия против 4 граждан России. Также отмечалось, что санкции будут введены против 5 сирийцев и одной сирийского юридического лица.

Напомним, в середине января послы Европейского союза согласовали введение санкций против четырех офицеров российской разведки за причастность к отравлению в Солсбери.

Добавим также, в декабре 2018 года Управление по контролю над иностранными активами Минфина США ввело санкции против подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля Анатолия Чепиги и Александра Мишкина. В частности, США ввели санкции против 19 физических и четырех юридических лиц. В списки также попали хакеры из российской военной разведки.

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Новости Украины ЕвросоюзГРУСергей СкрипальСанкции
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