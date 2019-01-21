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Євросоюз ввів санкції проти глави ГРУ РФ

Новини » Політика    21.01.2019 - 14:15
Євросоюз ввів санкції проти глави ГРУ РФ
Фото: Ігор Костюков (kremlin.ru)

Санкції введені за застосування отруйної речовини в британському Солсбері

Рада Європейського союзу 21 січня прийняла рішення ввести санкції проти дев'яти осіб і однієї організації за застосування хімічної зброї, зокрема проти голови Головного розвідувального управління Росії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Ради ЄС.

Згідно з повідомленням, під санкції потрапили два співробітника ГРУ за причетність до застосування отруйної речовини в британському Солсбері 4 березня 2018 року, а також начальник ГРУ і його заступник. При цьому імена у повідомленні Ради ЄС не наводяться.

Відзначимо, Головне управління Генштабу - як зараз називається ГРУ - очолює Ігор Костюков.

Додамо також, обмеження зводяться до заборони на в'їзд до Євросоюзу і заморожування активів. Крім того, громадянам країн ЄС і зареєстрованим там організаціям заборонено вести справи з цими особами.

Як писало РБК-Україна раніше, сьогодні міністри закордонних справ Європейського союзу схвалили нові санкції за застосування хімічної зброї проти 4 громадян Росії. Також зазначалося, що санкції будуть введені проти 5 сирійців та однієї сирійської юридичної особи.

Нагадаємо, у середині січня посли Європейського союзу погодили введення санкцій проти чотирьох офіцерів російської розвідки за причетність до отруєння у Солсбері.

Додамо також, у грудні 2018 року Управління з контролю над іноземними активами Мінфіну США ввело санкції проти підозрюваних в отруєнні Сергія Скрипаля Анатолія Чепіги та Олександра Мишкіна. Зокрема, США ввели санкції проти 19 фізичних та чотирьох юридичних осіб. У списки також потрапили хакери з російської військової розвідки.

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Новини України ЕвросоюзГРУСергій СкрипальСанкції
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