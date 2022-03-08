Евросоюз введет новые санкции против Беларуси и РФ, – журналист

Страны-члены Европейского Союза пришли к соглашению о введении новых санкций против Беларуси и России за агрессию против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пост журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.

8 марта ЕС планирует ввести новый пакет санкций против Беларуси и России. В частности, ограничения наложат на 3 белорусских банка – их отключат от SWIFT.

Что касается РФ, то для нее ограничат использование морских технологий и участие в реестрах. Также европейские чиновники намерены расширить список подсанкционных российских олигархов. Ряд криптовалютных систем исключат РФ, а также ЕС откажется от остатков преференций в двусторонней торговле.