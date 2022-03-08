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Євросоюз запровадить нові санкції проти Білорусі та РФ, – журналіст

Автор: Антон Федорців

Країни-члени Європейського Союзу дійшли згоди про запровадження нових санкцій проти Білорусі та Росії за агресію проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис журналіста Рікарда Йозвяка в Twitter.

8 березня ЄС планує запровадити новий пакет санкцій проти Білорусі та Росії. Зокрема, обмеження накладуть на 3 білоруських банки – їх відключать від SWIFT.

Щодо РФ, то для неї обмежать використання морських технологій і участь в реєстрах. Також європейські чиновники планують розширити список підсанкційних російських олігархів. Низка криптовалютних систем виключать РФ, а також ЄС відмовиться від залишків преференцій у двосторнній торгівлі.

Нагадаємо, що американські сенатори вирішили заблокувати використання РФ золотих резервів.

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