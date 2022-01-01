Евросоюз впервые за десятилетие снизил экспорт игристых вин: известна причина

Евросоюз впервые за десятилетие снизил экспорт игристых вин в 2021 году. Такие данные опубликовала статистическая служба Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Пандемия коронавируса нанесла ущерб торговле вином во всем мире с 2020 года, поскольку рестораны и бары были закрытыми в течение длительного времени.

Однако больше всего пострадало шампанское. Продажи знаменитого французского игристого вина за пределами ЕС упали более чем на 20% по объему до 66 миллионов литров с 2020 года.

По данным Евростата, это в значительной степени способствовало общему сокращению экспорта игристых вин из ЕС по сравнению с 2019 годом - продажи уменьшились на 6%.

Экспорт ЕС упал с пикового значения 528 миллионов литров в 2019 году до 494 миллионов литров в 2020 году. Это почти вдвое превышает уровень, зафиксированный в 2010 году.