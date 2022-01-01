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Евросоюз впервые за десятилетие снизил экспорт игристых вин: известна причина

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Европа, Суббота 01 января 2022 01:40
Евросоюз впервые за десятилетие снизил экспорт игристых вин: известна причина Фото: экспорт игристых вин снизился (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Скороход

Евросоюз впервые за десятилетие снизил экспорт игристых вин в 2021 году. Такие данные опубликовала статистическая служба Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Пандемия коронавируса нанесла ущерб торговле вином во всем мире с 2020 года, поскольку рестораны и бары были закрытыми в течение длительного времени.

Однако больше всего пострадало шампанское. Продажи знаменитого французского игристого вина за пределами ЕС упали более чем на 20% по объему до 66 миллионов литров с 2020 года.

По данным Евростата, это в значительной степени способствовало общему сокращению экспорта игристых вин из ЕС по сравнению с 2019 годом - продажи уменьшились на 6%.

Экспорт ЕС упал с пикового значения 528 миллионов литров в 2019 году до 494 миллионов литров в 2020 году. Это почти вдвое превышает уровень, зафиксированный в 2010 году.

Из трех основных категорий игристых вин, экспортируемых из ЕС, только шампанское зафиксировало значительное падение объемов.

Напомним, что США увеличили поставки газа в Европу. Решение приняли из-за энергетического кризиса.

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