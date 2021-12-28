Фото: США увеличили поставки газа в Европу на фоне энергетического кризиса (Getty Images)

США увеличили экспорт газа в Европу на фоне энергетического кризиса. Число танкеров выросло за выходные на треть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По подсчетам издания, на пути в Европу находится 20 танкеров с американским газом. Накануне католического Рождества (24 декабря) число танкеров со сжиженным природным газом из США составляло 15 единиц. В публикации отмечается, что поставки топлива из США в Европу могут помочь снизить опасения по поводу дальнейшего увеличения стоимости на газ.