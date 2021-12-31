Налоговый закон с 1 января вступает в силу: на сколько может подорожать алкоголь

Закон о повышении налогов в Украине (проект 5600) вступает в силу с 1 января 2022 года. Из-за роста акцизов может подорожать алкоголь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст документа на сайте парламента .

Согласно закону, акцизы на спирт в алкогольных напитках, фактическая креость которых превышает 22 процента объемных единиц этилового спирта, увеличиваются на 5% до 133,31 гривен за 1 литр 100-процентного спирта.

Кроме того, законом меняется норма относительно акциза на пиво, которое будет облагаться налогом по ставке 59,82 грн за 1 л этилового спирта, израсходованного на его производство. Сейчас действует налог в размере 2,78 грн за литр пива независимо от крепости. Это приведет к тому, что пиво крепостью до 4 градусов может подешеветь, а пиво крепостью свыше 8 градусов - подорожать.