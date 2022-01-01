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Євросоюз вперше за десятиліття знизив експорт ігристих вин: відома причина

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Європа, Субота 01 січня 2022 01:40
Євросоюз вперше за десятиліття знизив експорт ігристих вин: відома причина Фото: експорт ігристих вин знизився (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталья Скороход

Євросоюз вперше за десятиліття знизив експорт ігристих вина у 2021 році. Такі дані опублікувала статистична служба Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Пандемія коронавірусу завдала шкоди торгівлі вином у всьому світі з 2020 року, оскільки ресторани і бари були закритими протягом тривалого часу.

Однак найбільше постраждало шампанське. Продажі знаменитого французького ігристого вина за межами ЄС впали більш ніж на 20% за обсягом до 66 мільйонів літрів з 2020 року.

За даними Євростату, це значною мірою сприяло загальному скороченню експорту ігристих вин з ЄС у порівнянні з 2019 роком - продажі зменшилися на 6%.

Експорт ЄС впав з пікового значення 528 мільйонів літрів у 2019 році до 494 мільйонів літрів у 2020 році. Це майже вдвічі перевищує рівень, зафіксований у 2010 році.

З трьох основних категорій ігристих вин, що експортуються з ЄС, тільки шампанське зафіксувало значне падіння обсягів.

Нагадаємо, що США збільшили постачання газу до Європи. Рішення прийняли через енергетичну кризу.

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