Евросоюз возвращает свое диппредставительство в Киев

Европейский союз возвращает свое дипломатическое представительство в Киев. После начала полномасштабной войны России против Украины оно находилось в польском Жешуве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу внешнеполитической службы ЕС.

Соответствующее заявление о возвращении представительства сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время визита в Киев в пятницу, 8 апреля.

"Этим визитом Европейский союз возвращается в Киев. Я имею в виду это буквально: наш глава нашей делегации вернулся сюда, чтобы мы могли еще более прямо и тесно работать с украинской властью", - заявил Боррель.

Кроме того, среди политиков, посетивших Украину, был глава представительства ЕС Матти Маасикас. Он остался в Киеве, чтобы открыть представительство и организовать постепенное возвращение сотрудников.