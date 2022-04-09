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Євросоюз повертає своє диппредставництво у Київ

Фото: верховний представник ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський союз повертає своє дипломатичне представництво в Київ. Після початку повномасштабної війни Росії проти України воно знаходилося у польському Жешуві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу зовнішньополітичної служби ЄС.

Відповідну заяву про повернення представництва зробив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель під час візиту до Києва в п’ятницю, 8 квітня.

"Цим візитом Європейський союз повертається до Києва. Я маю на увазі це буквально: наш глава нашої делегації повернувся сюди, щоб ми могли ще більш прямо та тісно працювати з українською владою", - заявив Боррель.

Крім того, серед політиків, які відвідали Україну, був голова представництва ЄС Матті Маасікас. Він залишився у Києві, щоб відкрити представництво та організувати поступове повернення співробітників.

Нагадаємо, Єврокомісія пообіцяла, що сформує висновок щодо членства України в ЄС влітку цього року.

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