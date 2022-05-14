Евросоюз возобновляет переговоры о снятии санкций с Ирана

Европейский союз возобновил переговоры с Ираном, которые должны закончиться подписанием сделки и снятием ряда санкций. Об этом заявил верховный представитель Союза по иностранным делам Жозеп Боррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Глава внешнеполитического ведомства ЕС сказал, что, по его мнению, в ходе консультаций между его представителем и иранскими официальными лицами в Тегеране на этой неделе был достигнут достаточный прогресс, чтобы возобновить ядерные переговоры после двухмесячного застоя.

Переговоры были приостановлены в марте из-за того, что Тегеран настаивал на исключении "Корпуса стражей исламской революции" из американского списка террористических организаций.

Хосеп Боррель также отметил, что реакция Ирана на возобновление переговоров была достаточно позитивной. Общий план сделки, направленной на возрождение соглашения, сдерживающего ядерную программу Ирана в обмен на освобождение от экономических санкций, был по существу согласован в марте.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахян подчеркнул, что соглашение находится в пределах досягаемости, стоит только Соединенным Штатам принять верное политическое решение и соблюдать свои обязательства.