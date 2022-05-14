Євросоюз відновлює переговори про зняття санкцій з Ірану
Європейський союз відновив переговори з Іраном, які повинні закінчитися підписанням угоди і зняттям низки санкцій. Про це заявив верховний представник Союзу у закордонних справах Жозеп Боррель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Глава зовнішньополітичного відомства ЄС сказав, що, на його думку, в ході консультацій між його представником та іранськими офіційними особами в Тегерані на цьому тижні був досягнутий достатній прогрес, щоб відновити ядерні переговори після двомісячного застою.
Переговори були припинені в березні через те, що Тегеран наполягав на виключенні "Корпусу вартових ісламської революції" з американського списку терористичних організацій.
Хосеп Боррель також зазначив, що реакція Ірану на відновлення переговорів була досить позитивною. Загальний план угоди, спрямованої на відродження угоди, що стримує ядерну програму Ірану в обмін на звільнення від економічних санкцій, був по суті узгоджений в березні.
Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян підкреслив, що угода знаходиться в межах досяжності, варто тільки Сполученим Штатам прийняти вірне політичне рішення і дотримуватися своїх зобов'язань.
Раніше повідомлялося, що Росія обійшла Іран за кількістю санкцій. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба констатував вихід Росії у світові лідери за кількістю економічних органичений, спрямованих на державу.
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