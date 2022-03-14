Иран и КНДР позади. Россия стала подсанкционным лидером, – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба констатировал выход России в мировые лидеры по количеству санкций, направленных на государство.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на онлайн-брифинг дипломата.

"Россия опередила Иран и Северную Корею и превратилась в подсанкционного лидера. Россия стала мировым изгнанником, токсичной страной, от которой отворачивается мир", – заявил министр. Кулеба также заверил, что Украина активно работает по закрытию всех путей обхода санкций против РФ. Отечественные власти постоянно ведут переговоры с партнерами на Западе, чтобы те давили на третьи страны, которые россияне пытаются использовать во избежание санкций.