Євросоюз відправить до України 5700 сонячних панелей

Європейський союз відправить першу партію з 5 700 сонячних панелей до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн.

"Я впевнена, що пожертвувань буде більше", - сказала Урсула фон дер Ляйєн.

Вона подякувала єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон за роботу з промисловістю щодо цього питання.

Президент Єврокомісії заявила, що першу партію з 5 700 сонячних панелей скоро буде відправлено до України.

"Я пообіцяла працювати з Україною щодо відновлюваних джерел енергії, важливих для її енергетичної безпеки", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що Київ отримав в якості гуманітарної допомоги дві унікальних сонячних електростанції, які буде встановлено у медичних закладах Святошинського району.

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