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Евросоюз отправит в Украину 5700 солнечных панелей

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Пятница 03 марта 2023 19:04
Евросоюз отправит в Украину 5700 солнечных панелей Фото: Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Thierry Monasse#51SY ED/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский союз отправит первую партию из 5700 солнечных панелей в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Я пообещала работать с Украиной по возобновляемым источникам энергии, важным для ее энергетической безопасности", - говорится в заявлении.

Президент Еврокомиссии заявила, что первая партия из 5 700 солнечных панелей скоро будет отправлена в Украину.

Она поблагодарила еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон за работу с промышленностью по этому вопросу.

"Я уверена, что пожертвований будет больше", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, что Киев получил в качестве гуманитарной помощи две уникальные солнечные электростанции, которые будут установлены в медицинских учреждениях Святошинского района.

Компания Илона Маска SpaceX обнародовала данные и фотографии своих спутников Starlink V2 Mini следующего поколения. Спутники должны быть запущены сегодня.

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